ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12:30 сьогодні, 30 квітня, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші двічі. Перший ворожий постріл пролунав сьогодні вранці неподалік Павлополя", - сказав Мотузяник.
За його словами, починаючи з 9:10 і до 9:50 бойовики здійснили 12 пострілів з озброєння БМП, 8 разів цілили зі станкових протитанкових гранатометів та застосували автоматичні гранатомети АГС з витратою 40 боєприпасів. Обстріл тривав з напрямку села Соснівське.
"У відповідь українські військовослужбовці, які обороняють Павлопіль, вдарили по противнику з чергових вогневих засобів. Ворожий вогонь вдалося вчасно придушити", - зазначив він.
Мотузяник розповів, що вдруге бойовики застосували зброю о 10:50 в районі Новотошківського. Там ворог застосував міномет 82-го калібру, випустивши три міни, та двічі вистрілив з протитанкового ракетного комплексу. Вогонь вівся зі сторони Березівського.
"За наявною інформацією, з початку цієї доби і станом на цю мить, бойових втрат у лавах українських військ немає, втрати противника уточнюються",- додав він.
Нагадаємо, 29 квітня бойовики на Донбасі порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.