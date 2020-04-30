ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:30 сегодня, 30 апреля, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины дважды. Первый вражеский выстрел раздался сегодня утром неподалеку Павлополя", - сказал Мотузяник.
По его словам, начиная с 9:10 и до 9:50 боевики совершили 12 выстрелов из вооружения БМП, 8 раз целились из станковых противотанковых гранатометов и применили автоматические гранатометы АГС с расходом 40 боеприпасов. Обстрел продолжался с направления села Сосновское.
"В ответ украинские военнослужащие, обороняющие Павлополь, ударили по противнику с дежурных огневых средств. Вражеский огонь удалось вовремя подавить", - отметил он.
Мотузяник рассказал, что во второй раз боевики применили оружие в 10:50 в районе Новотошковского. Там враг применил миномет 82-го калибра, выпустив три мины, и дважды выстрелил из противотанкового ракетного комплекса. Огонь велся со стороны Березовского.
"По имеющейся информации, с начала этого периода и по состоянию на этот момент, боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются", - добавил он.
Напомним, 29 апреля боевики на Донбассе нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.