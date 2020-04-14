ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З початку доби бойовики двічі порушили режим тиші - поблизу Авдіївки та в районі Красногорівки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню", - зазначив він.
Повідомляється, що на Донецькому напрямку, противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції неподалік Авдіївки, а з кулеметів великого калібру відкривав вогонь у районі Красногорівки.
"У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися", - додає він.
За наявною інформацією, втрат серед наших захисників немає.
Нагадаємо, 13 квітня бойовики сім разів обстріляли українські позиції.