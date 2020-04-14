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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26755 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 36514 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 53151 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55021 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 77262 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73237 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 101016 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130525 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130202 просмотра

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ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции

ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 11398 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. С начала суток боевики дважды нарушили режим тишины - вблизи Авдеевки и в районе Красногоровки. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", - отметил он.

Сообщается, что на Донецком направлении, противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции неподалеку Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра открывал огонь в районе Красногоровки.

"В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились", - добавляет он.

По имеющейся информации, потерь среди наших защитников нет.

Напомним, 13 апреля боевики семь раз обстреляли украинские позиции.

Украинские Национальные Новости

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