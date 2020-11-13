ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції

"Сьогодні, станом на 12:00, з боку окупантів здійснено дві вогневі провокації. Використовуючи міномети калібру 82 мм, противник обстріляв наші позиції поблизу Кам’янки. А в районі Водяного застосував автоматичний станковий гранатомет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі зазначені обстріли, як минулої, так і поточної доби, мали провокативний характер, тому вогонь у відповідь не відкривався.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - резюмували у ООС.

Як повідомлялося раніше в УНН, за минулу добу зафіксовано чотири ворожі обстріли.