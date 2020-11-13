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ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции

ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, боевики совершили два обстрела сил ООС - вблизи Каменки и Водяного. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"Сегодня, по состоянию на 12:00, со стороны оккупантов осуществлено две огневые провокации. Используя минометы калибра 82 мм, противник обстрелял наши позиции вблизи Каменки. А в районе Водяного применил автоматический станковый гранатомет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все указанные обстрелы, как в прошлые, так и в текущие сутки, имели провокационный характер, поэтому огонь не открывался.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - резюмировали в ООС.

Как сообщалось ранее в УНН, за прошедшие сутки зафиксировано четыре вражеских обстрела.

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