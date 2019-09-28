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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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ООС: ворог відкривав вогонь 17 разів, втрат немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. В районі проведення операції Об'єднаних сил на Сході Україні впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Міністерства оборони України.

ООС: ворог відкривав вогонь 17 разів, втрат немає

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

двічі неподалік Мар’їнки з напрямку Трудівського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського з напрямку Саханки — зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Павлополя з напрямку Набережного — зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі неподалік Водяного з напрямків Пікузів та Ужівки — з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

чотири рази поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного — з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новотошківського з напрямку Голубівського — з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу станції Кіндрашівська з напрямку Красного Яра — з міномета калібру 82 мм;

двічі неподалік Новгородського з напрямку Залізної Балки — з міномета 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Троїцького з напрямку Калинового — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було", - повідомили у пресцентрі Міноборони.

Нагадаємо, 27 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

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