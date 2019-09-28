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ООС: враг открывал огонь 17 раз, потерь нет

Киев • УНН

 • 10751 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил на Востоке Украины в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

ООС: враг открывал огонь 17 раз, потерь нет

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Марьинки по направлению Трудовского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского по направлению Саханки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя по направлению Набережного - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Водяного из направлений Пикузы и Ужовки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Новолуганское по направлению Доломитного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новотошковское по направлению Голубовского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи станции Кондрашевская по направлению Красного Яра - из миномета калибра 82 мм;

дважды неподалеку Новгородского по направлению Железной Балки - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Троицкого по направлению Калинового - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре Минобороны.

Напомним, 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.

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