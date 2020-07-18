ООС: ворог тричі порушив "режим тиші" і обстріляв ділянку розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. З початку поточної доби бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано втрат серед військовослужбовців. При цьому бойовики також обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“18 липня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупанти на світанку вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів поблизу Старогнатівки. А після обіду застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Водяного. Ще один факт припинення вогню зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника та змусили окупантів повернутись до дотримання режиму “тиші”.
“Військовослужбовці Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником, повністю контролюючи його дії. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає”, — додали у штабі.
Окрім того, вказано, що "сьогодні збройні формування РФ також обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї".
На ділянках розведення № 1 та № 2 обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, 17 липня збройні формування бойовиків 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. За минулу добу втрат серед українських військових немає.