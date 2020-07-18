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ООС: враг трижды нарушил "режим тишины" и обстрелял участок разведения

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КИЕВ. 18 июля. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано потерь среди военнослужащих. При этом боевики обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты на рассвете вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Старогнатовки. А после обеда применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Водяного. Еще один факт прекращения огня зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника и заставили оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины".

"Военнослужащие Объединенных сил пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - добавили в штабе.

Кроме того, указано, что "сегодня вооруженные формирования РФ также обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия".

На участках разведения № 1 и № 2 обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 17 июля вооруженные формирования боевиков 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет.

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