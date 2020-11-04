ООС: від початку "режиму тиші" кількість обстрілів зменшилась у 5,5 разів

“Не зважаючи на початок дії режиму припинення вогню та посиленого контролю за його дотриманням, противник не припиняє провокаційні дії. Так, з 27 липня до сьогодні, зафіксовано 224 порушення режиму припинення вогню проросійськими найманцями. За аналогічний період минулого року було близько 1200 обстрілів. Тобто цифра стала у понад 5 разів менше”, — зазначив Богдан Бондар.

Повідомляється, що загалом з початку року, станом на 01.11.2020 року зафіксовано 2360 обстріли позицій наших військ, з них 814 — обстріли із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Бойові втрати склали 405 військовослужбовців: безповоротні — 49, санітарні — 356.

Командування об’єднаних сил фіксує всі порушення режиму тиші російсько-окупаційними військами. Підрозділи Об’єднаних сил готові надати гідну відповідь ворогу у разі виникнення загрози життю та здоров’ю військовослужбовців чи цивільного населення.

Зазначимо, що на Донбасі минулої доби зафіксовано шість обстрілів з боку бойовиків.