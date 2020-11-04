ООС: від початку "режиму тиші" кількість обстрілів зменшилась у 5,5 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. З 27 липня до сьогодні зафіксовано 224 порушення режиму припинення вогню, а за аналогічний період минулого року було близько 1200 обстрілів. Про це під час брифінгу повідомив заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар, передає УНН.
“Не зважаючи на початок дії режиму припинення вогню та посиленого контролю за його дотриманням, противник не припиняє провокаційні дії. Так, з 27 липня до сьогодні, зафіксовано 224 порушення режиму припинення вогню проросійськими найманцями. За аналогічний період минулого року було близько 1200 обстрілів. Тобто цифра стала у понад 5 разів менше”, — зазначив Богдан Бондар.
Повідомляється, що загалом з початку року, станом на 01.11.2020 року зафіксовано 2360 обстріли позицій наших військ, з них 814 — обстріли із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Бойові втрати склали 405 військовослужбовців: безповоротні — 49, санітарні — 356.
Командування об’єднаних сил фіксує всі порушення режиму тиші російсько-окупаційними військами. Підрозділи Об’єднаних сил готові надати гідну відповідь ворогу у разі виникнення загрози життю та здоров’ю військовослужбовців чи цивільного населення.
Зазначимо, що на Донбасі минулої доби зафіксовано шість обстрілів з боку бойовиків.