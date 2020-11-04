ООС: с нуля "режима тишины" количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раз

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. С 27 июля по сегодня зафиксировано 224 нарушения режима прекращения огня, а за аналогичный период прошлого года было около 1200 обстрелов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель командующего Объединенных сил Богдан Бондарь, передает УНН.

“Несмотря на начало действия режима прекращения огня и усиленного контроля за его соблюдением, противник не прекращает провокационные действия. Так, с 27 июля до сих пор, зафиксировано 224 нарушения режима прекращения огня пророссийскими наемниками. За аналогичный период прошлого года было около 1200 обстрелов. То есть цифра стала более чем 5 раз меньше”, — отметил Богдан Бондарь.

Сообщается, что всего с начала года, по состоянию на 01.11.2020 года зафиксировано 2360 обстрелов позиций наших войск, из них 814 — обстрелы с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Боевые потери составили 405 военнослужащих: безвозвратные — 49, санитарные — 356.

Командование объединенных сил фиксирует все нарушения режима тишины российско-оккупационными войсками. Подразделения Объединенных сил готовы предоставить достойный ответ врагу в случае возникновения угрозы жизни и здоровью военнослужащих и гражданского населения.

Отметим, что на Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков.

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