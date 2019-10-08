ООС: від початку доби ворог двічі порушив режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Від початку доби, станом на 12:30, бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі на Луганському напрямку", - сказав Праута.
За його словами, з початком доби в районі Луганського противник з боку Лозового 20 хвилин вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
"А буквально за годину після цього обстрілу, близько 2-ї години ночі, окупанти застосували станкові протитанкові і автоматичні гранатомети поблизу Світлодарська", - сказав Праута.
За наявною інформацією, втрат у лавах Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, 7 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню.