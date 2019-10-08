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ООС: с начала суток враг дважды нарушил режим тишины

Киев • УНН

 • 8161 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:30, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает УНН.

ООС: с начала суток враг дважды нарушил режим тишины

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь дважды на Луганском направлении", - сказал Праута.

По его словам, с начала суток в районе Луганского противник со стороны Лозового 20 минут вел огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"А буквально через час после этого обстрела, около 2 часов ночи, оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические гранатометы вблизи Светлодарска", - сказал Праута.

По имеющейся информации, потерь в рядах Объединенных сил нет.

Напомним, 7 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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