ООС: с начала суток враг дважды нарушил режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:30, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь дважды на Луганском направлении", - сказал Праута.
По его словам, с начала суток в районе Луганского противник со стороны Лозового 20 минут вел огонь из ручных противотанковых гранатометов.
"А буквально через час после этого обстрела, около 2 часов ночи, оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические гранатометы вблизи Светлодарска", - сказал Праута.
По имеющейся информации, потерь в рядах Объединенных сил нет.
Напомним, 7 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня.