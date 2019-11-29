ООС: від початку доби обстрілів не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. З початком поточної доби на Донбасі не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню зі сторони противника. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
“Від початку поточної доби станом на 12.00, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано не було”, — сказав Михайло Шаравара.
Також він зазначив, що бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку також не було зафіксовано.
Нагадаємо, вчора, 29 листопада, бойовики 9 разів обстріляли українські позиції.