ООС: с начала суток обстрелов не зафиксировано

“С начала текущих суток по состоянию на 12.00, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было”, — сказал Михаил Шаравара.

Также он отметил, что боевых потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны также не было зафиксировано.

Напомним, вчера, 29 ноября, боевики 9 раз обстреляли украинские позиции.