ООС: с начала суток обстрелов не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. С началом текущей суток на Донбассе не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
“С начала текущих суток по состоянию на 12.00, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было”, — сказал Михаил Шаравара.
Также он отметил, что боевых потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны также не было зафиксировано.
Напомним, вчера, 29 ноября, боевики 9 раз обстреляли украинские позиции.