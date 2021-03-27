ООС: від початку доби бойовики один раз порушили "режим тиші"

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу чотири захисники зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

“Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів”, — прокоментували у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї у напрямку позицій Збройних Сил України поблизу Верхньоторецького.

Реакція української сторони

“На дії противника військовослужбовці Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь”, — йдеться у повідомленні.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Також російські найманці грубо проігнорували запити української сторони на тишу, продовживши обстріл позицій наших захисників. Вчергове окупанти продемонстрували послідовні кроки на дискредитацію координаційного механізму та додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. В медіапросторі найманцями традиційно розповсюджувались цинічні заяви щодо події в районі Шумів, тиражувались фейки та маніпуляції”, — додали військові.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку 27 березня, зафіксовано 1 обстріл з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, неподалік населеного пункту Славне противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

“Втрат серед наших захисників від початку поточної доби немає”, — відзвітували у штабі.

Що було раніше

Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів 26 березня загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

Президент Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Начальник Генерального штабу України Руслан Хомчак негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи.