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ООС: с начала суток боевики один раз нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции украинских подразделений. За прошедшие сутки, 26 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

Детали

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В том же направлении, в пригороде поселка Майорское, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела четыре защитника из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

“Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов”, — прокомментировали в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия в направлении позиций Вооруженных Сил Украины вблизи Верхнеторецком.

Реакция украинской стороны

“На действия противника военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали огонь”, — говорится в сообщении.

“О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Также российские наемники грубо проигнорировали запросы украинской стороны на тишину, продолжив обстрел позиций наших защитников. В очередной раз оккупанты продемонстрировали последовательные шаги на дискредитацию координационного механизма и дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. В медиапространстве наемниками традиционно распространялись циничные заявления о событиях в районе Шумов, тиражировались фейки и манипуляции”, — добавили военные.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7:00 утра 27 марта, зафиксирован 1 обстрел со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, недалеко от населенного пункта Славное противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

“Потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет”, — отчитались в штабе.

Что было раньше

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

Вследствие вражеских обстрелов 26 марта погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Президент Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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