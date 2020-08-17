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ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Від початку поточної доби запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності українських військових не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

“Від початку поточної доби, 17 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу”, — вказано у повідомленні.

Також у прес-центрі ООС додали, що: “16 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога. Разом з тим, минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного”.

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