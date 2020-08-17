ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. С начала текущих суток введен режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности украинских военных не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“С начала текущих суток, 17 августа, введен режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела”, — указано в сообщении.
Также в пресс-центре ООС добавили, что: “16 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага. Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного”.