ООС: вдень бойовики двічі порушили "тишу", поранено українського військового

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У напрямку Верхньоторецького бойовики стріляли із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм. Поблизу Мар’їнки російські окупанти прицільно обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

“Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна — задовільний”, — ідеться у повідомленні.

У пресцентрі ООС зазначили, що українські військові стримували вогневу активність противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо

Збройні формування Російської Федерації минулої доби, 24 вересня, 14 разів порушили режим припинення вогню, водночас двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.