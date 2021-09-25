ООС: днем боевики дважды нарушили "тишину", ранен украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
В направлении Верхнеторецкого боевики стреляли из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм. Вблизи Марьинки российские оккупанты прицельно обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
“В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина — удовлетворительное”, —говорится в сообщении.
В пресс-центре ООС отметили, что украинские военные сдерживали огневую активность противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.
Напомним
Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 24 сентября, 14 раз нарушили режим прекращения огня, в то же время дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.