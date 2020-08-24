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ООС: сьогодні на всіх ділянках фронту спостерігається тиша

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. З початку поточної доби до 17:30 на Донбасі у смугах відповідальності українських бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, передає УНН.

ООС: сьогодні на всіх ділянках фронту спостерігається тиша

"Сьогодні, у День Незалежності України, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю. 

"Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, як повідомляється, "продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент Зеленський заявив, що у 29-ту річницю незалежності України - 29-й день без бойових втрат на Донбасі.

Українські Національні Новини

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