ООС: сегодня на всех участках фронта наблюдается тишина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. С начала текущих суток до 17:30 на Донбассе в полосах ответственности украинских боевых бригад в районе выполнения задач нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, передает УНН.
"Сегодня, в День Независимости Украины, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.
"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, как сообщается, "продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".
Напомним, ранее сегодня Президент Зеленский заявил, что в 29-ю годовщину независимости Украины - 29-й день без боевых потерь на Донбассе.