ООС: обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби, 9 листопада, у смугах відповідальності наших бригад пострілів з боку противника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається повною мірою", - повідомили у пресцентрі.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, саперами ДСНС розміновано понад один гектар території у прифронтовому районі та передано на знищення 8 знайдених вибухонебезпечних предметів.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Наші підрозділи дотримуються досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей у повному обсязі. Водночас у разі будь-якої зміни оперативної обстановки вони готові дати ворогу адекватну відповідь", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 8 листопада бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

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