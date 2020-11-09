ООС: обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби, 9 листопада, у смугах відповідальності наших бригад пострілів з боку противника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається повною мірою", - повідомили у пресцентрі.
Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.
Так, саперами ДСНС розміновано понад один гектар території у прифронтовому районі та передано на знищення 8 знайдених вибухонебезпечних предметів.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Наші підрозділи дотримуються досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей у повному обсязі. Водночас у разі будь-якої зміни оперативної обстановки вони готові дати ворогу адекватну відповідь", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 8 листопада бойовики один раз порушили режим припинення вогню.