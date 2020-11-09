Штаб: бойовики вчора знов порушили "режим тиші", стріляли з гранатомета
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Минулої доби, 8 листопада, бойовики один раз порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Упродовж минулої доби, 8 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що ворожі постріли “не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників”, тому підрозділи ООС “зброю у відповідь не застосовували”.
Додається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
“Від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, — написали у пресцентрі.
“Наші військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують сумлінно виконувати визначені завдання”, — резюмували військові.
Раніше віцепрем’єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна майже реалізувала домовленості, яких досягнула під час зустрічі “нормандської четвірки” в Парижі торік.