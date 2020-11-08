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Резніков: Україна "майже реалізувала” домовленості, досягнуті у “нормандському форматі” в Парижі

Резніков: Україна "майже реалізувала” домовленості, досягнуті у “нормандському форматі” в Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна майже реалізувала домовленості, яких досягнула під час зустрічі “нормандської четвірки” в Парижі торік. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”. 

Про це він сказав у відповідь на питання про дедлайн для поступу в переговорах, про який торік заявляв президент Володимир Зеленський. Міністр припустив, що йшлося про рік з моменту Паризького саміту, хоча підкреслив, що це лише його припущення.

“Мене спитали журналісти, що мав на увазі президент Зеленський, коли казав, що він бере рік. Я казав, що, напевне, на мою думку, в тому числі домовившись 9 грудня з лідерами „нормандського формату“ про певний план дій, який виписаний в Паризькому саміті, ми беремо рік на те, щоб його реалізувати. І ми майже його реалізували”, — зазначив він.

Резніков вказав на те, що Тристороння контактна група визначила чотири нових ділянки для розведення сил від лінії розмежування, а також 19 місць для гуманітарного розмінування. Також він нагадав про два нових пункти перетину лінії розмежування, які планується відкрити 10 листопада. Режим тиші, за його словами, продовжує працювати, попри порушення.

“Якщо перерахувати домовленості в Парижі, то можна сказати, що сторони виконали. І це є підставою для нової зустрічі. Але в тому числі на новій зустрічі в Берліні лідери „нормандського формату“ можуть сісти і сказати: дещо ми не зробили — давайте запитаємо у себе чому, хто не доклав зусиль, хто, можливо, винен, чи поставили ми собі реальні плани, чи, можливо, ми десь не допрацювали. І про це всі четверо поговорять — представники Росії, України, Німеччини і Франції”, — припустив міністр.

Володимир Зеленський на посаді президента України зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним лише одного разу — під час саміту “нормандського формату” в Парижі 9 грудня 2019 року. Навесні 2020 року він повідомив у інтерв’ю виданню Guardian, що може вийти з переговорів через рік, якщо в них не буде прогресу.

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