Резников: Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые в "нормандском формате" в Париже

Об этом он сказал в ответ на вопрос о дедлайнах для продвижения в переговорах, о котором в прошлом году заявлял президент Владимир Зеленский. Министр предположил, что речь шла о годе с момента Парижского саммита, хотя подчеркнул, что это лишь его предположение.

“Меня спросили журналисты, что имел в виду президент Зеленский, когда говорил, что он берет год. Я говорил, что, наверное, по моему мнению, в том числе договорившись 9 декабря с лидерами „нормандского формата“ о определенный план действий, который выписан в Парижском саммите, мы берем год на то, чтобы его реализовать. И мы почти его реализовали”, — отметил он.

Резников отметил, что Трехсторонняя контактная группа определила четыре новых участка для разведения сил от линии разграничения, а также 19 мест для гуманитарного разминирования. Также он напомнил о двух новых пунктах пересечения линии разграничения, которые планируется открыть 10 ноября. Режим тишины, по его словам, продолжает работать, несмотря на нарушения.

“Если пересчитать договоренности в Париже, то можно сказать, что стороны выполнили. И это является основанием для новой встречи. Но в том числе на новой встречи в Берлине лидеры „нормандского формата“ могут сесть и сказать: кое-что мы не сделали — давайте спросим у себя почему, кто не приложил усилий, кто, возможно, виноват, поставили ли мы себе реальные планы, или, возможно, мы где-то не доработали. И об этом все четверо поговорят — представители России, Украины, Германии и Франции”, — предположил министр.

Владимир Зеленский на посту президента Украины встречался с президентом России Владимиром Путиным лишь однажды — во время саммита “нормандского формата” в Париже 9 декабря 2019 года. Весной 2020 года он сообщил в интервью изданию Guardian, что может выйти из переговоров через год, если в них не будет прогресса.