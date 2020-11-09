Штаб: боевики вчера вновь нарушили "режим тишины", стреляли из гранатомета

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 27595 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 54869 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 74263 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 85749 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 95907 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113346 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114855 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126329 просмотра

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 8 ноября, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 8 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что враждебные выстрелы “не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников”, поэтому подразделения ООС “оружие в ответ не применяли”.

Добавляется, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

“С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, — написали в пресс-центре.

“Наши военнослужащие, находясь в готовности мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, продолжают добросовестно выполнять определенные задачи”, — резюмировали военные.

Ранее вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина почти реализовала договоренности, достигла во время встречи “нормандской четверки” в Париже в прошлом году.

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