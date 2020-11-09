Штаб: боевики вчера вновь нарушили "режим тишины", стреляли из гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 8 ноября, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 8 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия”, — сообщили в штабе.
Отмечается, что враждебные выстрелы “не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников”, поэтому подразделения ООС “оружие в ответ не применяли”.
Добавляется, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
“С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, — написали в пресс-центре.
“Наши военнослужащие, находясь в готовности мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, продолжают добросовестно выполнять определенные задачи”, — резюмировали военные.
Ранее вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина почти реализовала договоренности, достигла во время встречи “нормандской четверки” в Париже в прошлом году.