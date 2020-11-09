ООС: обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере", - сообщили в пресс-центре.
Кроме того, в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.
Так, саперами ГСЧС разминировано более одного гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 8 найденных взрывоопасных предметов.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками. Наши подразделения придерживаются достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей в полном объеме. В то же время в случае любого изменения оперативной обстановки они готовы дать врагу адекватный ответ", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 8 ноября боевики один раз нарушили режим прекращения огня.