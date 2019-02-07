ООС: на Донбасі розмінували території біля дитсадків та школи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Донбасі тривають ремонтно-відновлювальні роботи на критичних об’єктах цивільної інфраструктури. Крім того, від вибухонебезпечних предметів прилеглих територій до дитячого садка №1 у Станиці Луганській та до школи №7 селища Золоте-4 на Луганщині. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил, передає УНН.
Так, протягом 5 лютого, спеціалісти комунального підприємства "Попаснянський райводоканал" провели огляд технічного водогону "Насосна станція Світличанська другого підйому – місто Кадіївка" (до лінії розмежування) в районі між селищем Ніжне-1 і Новотошківське Луганської області.
ООС повідомив про проведення робіт з очищення від вибухонебезпечних предметів прилеглих територій до дитячого садка №1 у Станиці Луганській та до школи №7 селища Золоте-4 на Луганщині. В Донецькій області подібні заходили проводилися у селищі Гранітному, де піротехніки ДСНС України обстежили прилеглу територію до дитячого садка.
В Авдіївці здійснювалися планові роботи на Донецькій фільтрувальній станції, а також забезпечувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до ДФС і зворотньо.
Як повідомляв УНН, бойовики знову порушили лінії відведення важкого озброєння.