ООС: на Донбасі розмінували території біля дитсадків та школи

Так, протягом 5 лютого, спеціалісти комунального підприємства "Попаснянський райводоканал" провели огляд технічного водогону "Насосна станція Світличанська другого підйому – місто Кадіївка" (до лінії розмежування) в районі між селищем Ніжне-1 і Новотошківське Луганської області.

ООС повідомив про проведення робіт з очищення від вибухонебезпечних предметів прилеглих територій до дитячого садка №1 у Станиці Луганській та до школи №7 селища Золоте-4 на Луганщині. В Донецькій області подібні заходили проводилися у селищі Гранітному, де піротехніки ДСНС України обстежили прилеглу територію до дитячого садка.

В Авдіївці здійснювалися планові роботи на Донецькій фільтрувальній станції, а також забезпечувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до ДФС і зворотньо.

Як повідомляв УНН, бойовики знову порушили лінії відведення важкого озброєння.