ООС: на Донбассе разминировали территории возле детсадов и школы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На Донбассе продолжаются ремонтно-восстановительные работы на критических объектах гражданской инфраструктуры. Кроме того, от взрывоопасных предметов прилегающих территорий в детский сад №1 в Станице Луганской и в школу №7 поселка Золотое-4 в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.
Так, в течение 5 февраля, специалисты коммунального предприятия "Попаснянский райводоканал" провели осмотр технического водопровода "Насосная станция Свитличанська второго подъема - город Кадиевка" (до линии разграничения) в районе между поселком Нижнее-1 и Новотошковское Луганской области.
ООС сообщил о проведении работ по очистке от взрывоопасных предметов прилегающих территорий в детский сад №1 в Станице Луганской и в школу №7 поселка Золотое-4 в Луганской области. В Донецкой области подобные мероприятия проводились в поселке Гранитном, где пиротехники ГСЧС Украины обследовали прилегающую территорию в детский сад.
В Авдеевке осуществлялись плановые работы на Донецкой фильтровальной станции, а также обеспечивался безопасный проезд работников рабочей изменения на ДФС и обратно.
Как сообщал УНН, боевики вновь нарушили линии отвода тяжелого вооружения.