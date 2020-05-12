ООС: два ворожих обстріли, один поранений

"Від початку поточної доби, 12 травня, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил. Свідомо порушуючи режим тиші, окупанти застосували міномети", - повідомив речник МОУ.

Зокрема, за його словами, з 4:40 понад годину ворог вів вогонь від окупованого села Пришиб по оборонцях Кримського, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. "При цьому окупанти випустили по нашим воїнам 8 мін 120-го калібру", - додав Гуцуляк.

Вдруге за сьогодні окупанти, за його даними, вели вогонь по захисниках Кримського з напрямку від окупованого села Сокільники. "З 6:55, протягом півгодини, ворог застосовував гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння", - розповів він.

"Наші мужні воїни гідно вгамовували окупантів, застосовуючи у відповідь на обстріли з боку збройних формувань РФ легке піхотне озброєння. На жаль, як вже повідомлялося, від початку доби один наш герой отримав осколкове поранення під час ворожих обстрілів. Воїна оперативно було доставлено до лікарняного закладу. Стан здоров’я захисника — задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Втрати окупантів внаслідок адекватних оборонних дій підрозділів Об’єднаних сил уточнюються.

Нагадаємо, 11 травня бойовики на Донбасі шість разів обстріляли українські позиції.