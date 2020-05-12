ООС: два вражеских обстрела, один раненный

"С начала текущих суток, 12 мая, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрела позиций Объединенных сил. Сознательно нарушая режим тишины, оккупанты применили минометы", - сообщил представитель МОУ.

В частности, по его словам, с 4:40 более часа противник вел огонь от оккупированного села Пришиб по защитникам Крымского, применяя станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение. "При этом оккупанты выпустили по нашим воинам 8 мин 120-го калибра", - добавил Гуцуляк.

Второй раз за сегодня оккупанты, по его данным, вели огонь по защитникам Крымского с направления от оккупированного села Сокольники. "С 6:55, в течение получаса, враг применял гранатометы различных систем и стрелковое вооружение", - рассказал он.

"Наши мужественные воины достойно успокаивали оккупантов, применяя в ответ на обстрел со стороны вооруженных формирований РФ легкое пехотное вооружение. К сожалению, как уже сообщалось, с начала суток один наш герой получил осколочное ранение во время вражеских обстрелов. Воина оперативно доставили в больничное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Потери оккупантов в результате адекватных оборонительных действий подразделений Объединенных сил уточняются.

Напомним, 11 мая боевики на Донбассе шесть раз обстреляли украинские позиции.