ООС: бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. 18 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Березового — зі стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Водяного — з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Травневого — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- поблизу Кримського — з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Миколаївки — зі стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:
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- поблизу Золотого — зі стрілецької зброї.
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