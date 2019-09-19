ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. 18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Березового — из стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Водяного — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Майского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- вблизи с Крымским — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Николаевки — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
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- вблизи с Золотым — из стрелкового оружия.
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