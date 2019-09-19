ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:



неподалеку от Березового — из стрелкового оружия;



дважды вблизи Водяного — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:



неподалеку от Майского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



вблизи с Крымским — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.



За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:



неподалеку от Николаевки — из стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: