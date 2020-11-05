ООС: бойовики вісім разів порушили липневі домовленності, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики відкривали вогонь із різних типів зброї, а також вчинили диверсія за допомогою БПЛА, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби, 5 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року", - повідомили у пресцентрі.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю.
На ділянках неподалік населеного пункту Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри.
Окрім того, неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Ще два порушення зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Попасна. Тут противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний. Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
На цій же ділянці ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують виконувати завдання за призначенням", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 4 листопада бойовики шість разів порушили домовленності.