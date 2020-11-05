ООС: боевики восемь раз нарушили июльские договоренности, есть раненый

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 20076 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 83058 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 63118 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 103642 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 80053 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 91787 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101663 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101145 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101101 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114439 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 43122 просмотра
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 31866 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 66388 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 50208 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 87513 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 82924 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 103608 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 370005 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 321349 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 475028 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 18388 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 126765 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 204391 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 231408 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 210275 просмотра
Актуальное
ООС: боевики восемь раз нарушили июльские договоренности, есть раненый

ООС: боевики восемь раз нарушили июльские договоренности, есть раненый

Киев  •  УНН

 • 15601 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики открывали огонь из различных типов оружия, а также совершили диверсию с помощью БПЛА, в результате чего один военнослужащий получил ранения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 5 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки противник применил стрелковое оружие.

На участках недалеко от населенного пункта Водяное враг дважды нарушил режим прекращения огня: утром применил стрелковое оружие, а после обеда - минометы калибра 82 миллиметра.

Кроме того, неподалеку Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще два нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Попасная. Здесь противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное. О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

На этом же участке враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 4 ноября боевики шесть раз нарушили договоренности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы