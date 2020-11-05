ООС: боевики восемь раз нарушили июльские договоренности, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики открывали огонь из различных типов оружия, а также совершили диверсию с помощью БПЛА, в результате чего один военнослужащий получил ранения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 5 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года", - сообщили в пресс-центре.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки противник применил стрелковое оружие.
На участках недалеко от населенного пункта Водяное враг дважды нарушил режим прекращения огня: утром применил стрелковое оружие, а после обеда - минометы калибра 82 миллиметра.
Кроме того, неподалеку Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Еще два нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Попасная. Здесь противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное. О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
На этом же участке враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 4 ноября боевики шесть раз нарушили договоренности.