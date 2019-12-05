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ООС: бойовики тричі відкривали вогонь

ООС: бойовики тричі відкривали вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Від початку цієї доби бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Від початку поточної доби зафіксовано 3 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ", - сказав Гуцуляк.

Зокрема, ворог вчергове порушив Мінські угоди. З 07.25 з напрямку від Саханки окупанти протягом 20 хвилин випустили 10 мін калібру 82 мм по нашим захисникам Широкиного.

З 08.20 противник вів вогонь з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння по позиціям наших воїнів в районі населенного пункту Новолуганське.

З 11.15 окупанти цілили по позиціях наших захисників поблизу населенного пункту Луганське. Тут ворог вів вогонь з СПГ та великокаліберних кулеметів.

"Наші герої декілька разів адекватно придушували ворожу збройну активність із легкого піхотного озброєння. Втрат від початку поточної доби серед наших героїв-захисників, за наявною інформацією, немає", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, 4 грудня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

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