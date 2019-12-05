ООС: бойовики три рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. 4 грудня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
1 ворожий обстріл зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, біля Широкиного, з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 4 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, Зеленський дав звання Героя України двом співробітникам СБУ, які загинули на Донбасі.