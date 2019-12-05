ООС: боевики трижды открывали огонь

"С начала текущих суток зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.

В частности, враг очередной раз нарушил Минские соглашения. С 07.25 по направлению от Саханку оккупанты в течение 20 минут выпустили 10 мин калибра 82 мм по нашим защитникам Широкино.

С 08.20 противник вел огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения по позициям наших воинов в районе населенного пункта Новолуганское.

С 11.15 оккупанты целились по позициям наших защитников вблизи населенного пункта Луганское. Здесь противник вел огонь с СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

"Наши герои несколько раз адекватно подавляли вражескую вооруженную активность с легкого пехотного вооружения. Потерь с начала текущих суток среди наших героев-защитников, по имеющейся информации, нет", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, 4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.