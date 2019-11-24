ООС: бойовики тричі порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Впродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на сході України бойовики три рази відкривали вогонь. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.
Всі 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- біля Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Тарамчука – з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в пресцентрі.
Нагадаємо, 23 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.