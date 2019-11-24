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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106595 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня

ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины боевики три раза открывали огонь. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Все 3 обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- у Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в пресс-центре.

Напомним, 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

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