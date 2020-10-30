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ООС: бойовики три рази обстріляли українські позиції, двоє бійців загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку поточної доби, 30 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року", - повідомили у пресцентрі.

Так, опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок прицільних ворожих пострілів двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

Ближче до обіду на цій самій ділянці відповідальності бригади ворог провокував наших воїнів зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози військовослужбовцям Об’єднаних сил.

Крім того повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 51 вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 1 будинок, на 6 об’єктах відновлювальні роботи тривають.

"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 29 жовтня російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню.

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