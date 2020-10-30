ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции, двое бойцов погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 30 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года", - сообщили в пресс-центре.
Так, в полночь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие прицельных вражеских выстрелов двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ.
Ближе к обеду на этом же участке ответственности бригады враг провоцировал наших воинов из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы военнослужащим Объединенных сил.
Кроме того сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 4 гектара территории и передано на уничтожение 51 взрывоопасный предмет.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтирован 1 дом, на 6 объектах восстановительные работы продолжаются.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 29 октября российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.