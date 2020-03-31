ООС: бойовики сім разів відкривали вогонь, є поранені

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації продовжили порушувати режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Противник сім разів обстріляв наші позиції, використовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - повідомили у пресцентрі.

Переважну більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

По околицях Красногорівки та Пісок ворог випустив загалом 30 мін з мінометів 120 калібру.

Позиції поблизу Авдіївки противник обстріляв з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Неподалік Кам’янки окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

По позиціях Об’єднаних сил поблизу Опитного російські найманці здійснили обстріл з великокаліберного кулемета, а по оборонцях Старогнатівки — зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 120 мм та протитанкового ракетного комплексу обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил неподалік Новотошківського.

"Сьогодні, 31 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця отримали поранення, ще один — мінно-вибухову травму. Військовослужбовці Збройних Сил України дали окупантам гідну відсіч. За даними розвідки, 30 березня, втрати російських окупантів склали 4 особи. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 30 березня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

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