ООС: боевики семь раз открывали огонь, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации продолжили нарушать режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных минскими договоренностями вооружений. Противник семь раз обстрелял наши позиции, используя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-центре.
Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
По окрестностям Красногоровки и Песок враг выпустил всего 30 мин из минометов 120 калибра.
Позиции вблизи Авдеевки противник обстрелял из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
Неподалеку Каменки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.
По позициям Объединенных сил вблизи Опытного российские наемники совершили обстрел из крупнокалиберного пулемета, а по защитникам Старогнатовки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил неподалеку Новотошковского.
"Сегодня, 31 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения, еще один - минно-взрывную травму. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали оккупантам достойный отпор. По данным разведки, 30 марта, потери российских оккупантов составили 4 человека. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.