ООС: бойовики шість разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 30 жовтня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.
В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та стан-кових протитанкових гранатометів.
В бік Катеринівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових проти-танкових гранатометів.
В районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
В районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Реакція української сторони
“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, — повідомили у штабі. Завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними, додали військові.
Нагадаємо
Газета Washington post повідомила, що Росія відновлює нарощування своїх військ поблизу українського кордону. Це викликало занепокоєння деяких офіційних осіб у США та Європі, які відстежують те, що вони вважають нерегулярними переміщеннями техніки та персоналу на західному фланзі Росії.