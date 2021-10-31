ООС: бойовики шість разів порушили "режим тиші"

Деталі

Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та стан-кових протитанкових гранатометів.

В бік Катеринівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових проти-танкових гранатометів.

В районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

В районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Реакція української сторони

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, — повідомили у штабі. Завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними, додали військові.

Нагадаємо

Газета Washington post повідомила, що Росія відновлює нарощування своїх військ поблизу українського кордону. Це викликало занепокоєння деяких офіційних осіб у США та Європі, які відстежують те, що вони вважають нерегулярними переміщеннями техніки та персоналу на західному фланзі Росії.