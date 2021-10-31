ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 30 октября, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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У Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.
В направлении Южного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 31 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем.
В районе Светлодарска оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Реакция украинской стороны
"Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - сообщили в штабе. Благодаря усилиям воинов рубежи наших подразделений остались неизменными, добавили военные.
Напомним
Газета Washington post сообщила, что Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи украинской границы. Это вызвало беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе, которые отслеживают, что они считают нерегулярными перемещениями техники и персонала на западном фланге России.