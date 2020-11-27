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ООС: бойовики п'ять разів відкривали вогонь

ООС: бойовики п'ять разів відкривали вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби, 27 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано п’ять фактів порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації та її найманцями", - повідомили у пресцентрі.

Так, у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Опитне ворог застосував ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі провокував українських захисників із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Окрім того, у районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Такж повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 7 гектарів території та передано на знищення 122 вибухонебезпечних предметів.

"Об’єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 26 листопада російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості.

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